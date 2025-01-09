Огнеборцам в Лос-Анджелесе до природных пожаров сократили бюджет на $18 млн

Global Look Press/Ringo Chiu Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули за месяц до лесных пожаров в городе предупреждала, что сокращение бюджета почти на 18 миллионов долларов повлияет на реагирование на масштабные чрезвычайные ситуации.