Огнеборцам в Лос-Анджелесе до природных пожаров сократили бюджет на $18 млн

Global Look Press/Ringo Chiu Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули за месяц до лесных пожаров в городе предупреждала, что сокращение бюджета почти на 18 миллионов долларов повлияет на реагирование на масштабные чрезвычайные ситуации.
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