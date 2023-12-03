Названо число испытывающих влияние глобального потепления людей

В настоящее время более трех миллиардов людей испытывают влияние глобального потепления. С такой оценкой выступила специальный посланник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам изменения климата и здравоохранения Ванесса Керри.
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