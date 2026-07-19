Владимиров: два очага возгорания возникли в Ставропольском крае из-за БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага возгорания в результате атаки бепилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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