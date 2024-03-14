В Центризбиркоме открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в четверг, 14 марта, начала свою работу специальная видеостена, по которой будет транслироваться процесс голосования граждан на выборах президента России на различных избирательных участках по всей стране.
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