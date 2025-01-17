Осужденный за взятку экс-генерал ПВО отправится на СВО

Суд лишил его воинского звания генерал-майора, однако госнаграды остались при нем.Константин Огиенко, ранее занимавший пост командующего армией противовоздушной обороны и противоракетной обороны, был осужден за коррупционные преступления и теперь отправляется на службу в зону специальной военной операции.