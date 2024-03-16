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Валиева о выборах президента РФ: «Мы выбираем будущее родной страны. Как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле»

«Сегодня в нашей стране очень важный день – голосование за президента России. Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию.

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