Битва за Курщину: Соратник Кадырова заявил об освобождении Нижней Паровой и Нечаева

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Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова - командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил хорошие новости с курского направления.

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