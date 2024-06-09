В ночь на 9 июня в Петербурге горела «СКА Арена»

В Санкт-Петербурге произошел пожар в спортивном комплексе «СКА Арена». В ночь на 9 июня пожарные бригады спешили на тушение возгорания в спортивном комплексе «СКА Арена», расположенном на проспекте Юрия Гагарина.
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