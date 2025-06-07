С чем связано резкое подорожание фруктов и овощей на Кубани, рассказали в местном минсельхозе

С чем связано резкое подорожание фруктов и овощей на Кубани, рассказали в местном минсельхозеМногие жители Краснодарского края до сих пор не могу прийти в себя от цен на фрукты и овощи в регионе в этом весенне-летнем периоде.
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