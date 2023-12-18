Новогодние праздники: очистить организм и похудеть в wellness-отеле Palace Merano

Один из главных оздоровительных центров Европы Palace Merano на новогодние праздники предлагает 5-дневную программу «Детокс для долголетия» для тех, чей загруженный график не позволяет выделить больше дней на процесс оздоровления, но кто хочет быстро похудеть, снять стресс и набраться сил и энергии.