RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

МО России показало, как операторы БПЛА уничтожают ВСУ на самокатах в Доброполье

МО России показало, как операторы БПЛА уничтожают ВСУ на самокатах в Доброполье

Министерство обороны России опубликовало видео того, как расчёты оптоволоконных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожают оккупационные силы ВСУ в населённом пункте Доброполье ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии