МО России показало, как операторы БПЛА уничтожают ВСУ на самокатах в Доброполье

Министерство обороны России опубликовало видео того, как расчёты оптоволоконных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожают оккупационные силы ВСУ в населённом пункте Доброполье ДНР.
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