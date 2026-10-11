Три рейса из Нижнего Новгорода задержаны: Сочи ждет 13 часов

Рейс Red Wings в Ереван вылетел из Нижнего Новгорода с задержкой на 2,5 часа, а отправление самолета «России» в Сочи перенесено на 04:25 12 октября.
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