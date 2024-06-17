Носатые грузовики из Европы

Вспомните американское кино: если есть съёмки на хайвее, то в кадр наверняка попадёт грузовик — сияющий хромом, громадный, длинноносый! А вот по нашу сторону Атлантики дальнобойные грузовики выглядят совсем иначе: двигатель располагается под кабиной, а «носа» у них нет вовсе — поэтому их называют бескапотными.