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Аргументы недели

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Врач Казанцев связал снижение потребления алкоголя с переходом на настойки

Врач Казанцев связал снижение потребления алкоголя с переходом на настойки

Потребление спиртного в России снижается и приближается к минимальным значениям за весь XXI век. По озвученным недавно данным, в прошлом году на душу населения приходилось чуть больше восьми литров чистого спирта, а в этом году показатель может опуститься ниже.

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