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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов о том, стоит ли Батракову уйти в «Галатасарай»: «В связи с ситуацией в «Локомотиве» – да»

Дмитрий Баринов считает, что Алексею Батракову стоит покинуть « Локомотив ». – Батракову надо переходить в « Галатасарай »? – В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да.

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