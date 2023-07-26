БИОЛАБОРАТОРИИ США НА УКРАИНЕ ПЫТАЛИСЬ СОЗДАТЬ РАСОВОЕ ОРУЖИЕ

Махамбет Толеугазин

... ещё в 1984 году когда проходил срочную службу в ВС СССР нам читали лекции как США разрабатывали расовое биологическое оружие в Африке ... тогда появилась Эбола и СПИД ... но американцы в то время не были знакомы с работами профессора Клёсова ... и СПИД ударил и по янкам ... а 2 вакцины супротив Эболы разработал профессор Чепурнов из Новосибирска ... кстати вакцина против Covid - 19 была разработана на платформе вакцины от Эбола ...