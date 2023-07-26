БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БИОЛАБОРАТОРИИ США НА УКРАИНЕ ПЫТАЛИСЬ СОЗДАТЬ РАСОВОЕ ОРУЖИЕ

БИОЛАБОРАТОРИИ США НА УКРАИНЕ ПЫТАЛИСЬ СОЗДАТЬ РАСОВОЕ ОРУЖИЕ

Соб.корр. Появились новые подробности о работе американских биолабораторий на территории Украины.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  ещё в 1984 году когда проходил срочную службу в ВС СССР нам читали лекции как США разрабатывали расовое биологическое оружие в Африке ... тогда появилась Эбола и СПИД ...  но американцы в то время не были знакомы с работами профессора Клёсова ... и СПИД ударил и по янкам  ... а 2 вакцины супротив Эболы разработал профессор Чепурнов из Новосибирска ... кстати вакцина против Covid - 19 была разработана на платформе вакцины от Эбола  ...
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