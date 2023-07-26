Соб.корр. Появились новые подробности о работе американских биолабораторий на территории Украины.
БИОЛАБОРАТОРИИ США НА УКРАИНЕ ПЫТАЛИСЬ СОЗДАТЬ РАСОВОЕ ОРУЖИЕ
Комментарии
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Махамбет Толеугазин
... ещё в 1984 году когда проходил срочную службу в ВС СССР нам читали лекции как США разрабатывали расовое биологическое оружие в Африке ... тогда появилась Эбола и СПИД ... но американцы в то время не были знакомы с работами профессора Клёсова ... и СПИД ударил и по янкам ... а 2 вакцины супротив Эболы разработал профессор Чепурнов из Новосибирска ... кстати вакцина против Covid - 19 была разработана на платформе вакцины от Эбола ...
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