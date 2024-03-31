В Сочи ищут свидетелей инцидента с бетономешалкой Ничего не предвещало беды этим утром, люди спокойно ехали по делам по старой Краснополянской трассе.
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В Сочи ищут свидетелей инцидента с бетономешалкой Ничего не предвещало беды этим утром, люди спокойно ехали по делам по старой Краснополянской трассе.