Экс-министру обороны ДНР отказали в жалобе по уголовному делу

Верховный суд РФ не принял жалобу Стрелкова по делу о призыве к экстремизму Верховный суд России отказался рассматривать надзорную жалобу бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина), пишет ТАСС.
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