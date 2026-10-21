В ночь на 21 октября дежурные силы ПВО сбили 373 БПЛА над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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