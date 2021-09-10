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По-быстрому! Готовим пирожки с яблоками и грушами

По-быстрому! Готовим пирожки с яблоками и грушами

Иногда хочется приготовить что-то из выпечки, но возиться с тестом любит далеко не каждая хозяйка. Хорошо, что сегодня в магазине можно купить замороженное — выбирайте упаковку слоеного теста и готовьте быстрые конвертики с яблоками и грушами.

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