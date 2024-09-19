Поп-певец Хабиб приехал в Волгоградскую область с гастролями. Концерты с успехом прошли в Камышине и Михайловке.
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Поп-певец Хабиб приехал в Волгоградскую область с гастролями. Концерты с успехом прошли в Камышине и Михайловке.