РОАД подсчитала долю китайских авто на рынке России

Российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об итогах и перспективах авторетейла, передает ТАСС.