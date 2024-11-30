Элиты Средней Азии и Закавказья спорят кто из них «создавал» Россию. Пусть разберутся между собой, а мы победителю дадим люлей!

Одиссей

Да, понятно, нам, имеющим прямой конфликт на Западной границе, надо как-то обезопасить свою Южную границу. Хотя бы для того, чтоб там не возникла вторая Околица. Именно этим я для себя объясняю то потрясающее попустительство с нашей стороны по отношению к БЫВШИМ нашим "братьям" из СрАзии. Автор все правильно перечислил в начале статьи. Но, ради Бога, кто бы мне объяснил, почему из всего арсенала методов выбрана политика умасливания/задабривания. Кто бы объяснил нашему МИДу, что в СрАзии ТАКИЕ методы дают ОБРАТНЫЙ результат. Что там ценят и понимают только СИЛУ. А ДРУЖБА - это только между своими/родственниками/соплеменниками. Не доросли они еще до великих идей ГУМАНИЗМА. И если ты проявляешь только миролюбие, доброту и щедрость то тебя будут считать слабаком и недотепой, сначала обманут, а потом сядут на шею и ножки, как говорится, свесят. Нам бы в этом вопросе поучиться у амеров, которые за лояльность других стран мало того, что ничего не платят, так они амерам еще и должны. ЗЫ. И, в качестве прикола... Спорить, конечно, с казахскими и прочими "профессорами" не только не имеет смысла, но и, вообще, вредно: это придает какую-то легитимность их бреду. Но удержаться не могу... Считать, что казахи наследники монголов все равно, что считать СССР наследником, ну, например, 3го Рейха. Не знаю, с кем таким еще можно сравнить. Казахи - КИПЧАКИ!, У них с монголами давняя родовая вражда. Весь поход на Запад был учинен монголами под лозунгом наказания и уничтожения заклятого врага - кипчаков. Иони гнали таки их до пределов монгольской Ойкумены. А тут ВДРУГ казахи - цельные наследники Золотой Орды. Если уж говорить о наследовании, то это мы - РУССКИЕ. Именно в нас ТОГДАШНИЕ народы видели таковых и именно потому НАШ поход на ВОСТОК в 16-18веках произошел достаточно мирно и практически без боестолкновений. По сути, ВООРУЖЕННОЕ сопротивление нам оказали только чукчи.