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Большой Брат хочет читать твои мысли

Большой Брат хочет читать твои мысли

  ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ   Большой Брат хочет читать твои мысли Если учёные научатся быстро, точно и без использования инвазивных методов читать мысли людей, то, наверное, следующая задача, которую они постараются решить, – внедрение в мозг человека «правильных» мыслей.

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