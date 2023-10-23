ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Большой Брат хочет читать твои мысли Если учёные научатся быстро, точно и без использования инвазивных методов читать мысли людей, то, наверное, следующая задача, которую они постараются решить, – внедрение в мозг человека «правильных» мыслей.