ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Большой Брат хочет читать твои мысли Если учёные научатся быстро, точно и без использования инвазивных методов читать мысли людей, то, наверное, следующая задача, которую они постараются решить, – внедрение в мозг человека «правильных» мыслей.
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