Юморист Винокур призвал обратить внимание на пенсионный проект Булановой

Политика СегодняПолитикаЮморист Винокур призвал обратить внимание на пенсионный проект Булановой Российский юморист Владимир Винокур выразил солидарность с инициативой певицы Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка".Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Дубровинага а северянам 100% северные, потому то им счас платят много меньше, чем москвичам и питерцам без столичных и ленинградскихandmitryДама, которая ни ухом ни рылом в экономике и пенсионных проблемах чего-то там предлагает. Причем откуда деньги ее не интересует. Популизм чистой воды. И поддержка у нее таких же докторов наук по экономике, как винокур и прочие клоуны.Комментировать
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