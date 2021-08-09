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Юморист Винокур призвал обратить внимание на пенсионный проект Булановой

Юморист Винокур призвал обратить внимание на пенсионный проект Булановой

Российский юморист Владимир Винокур выразил солидарность с инициативой певицы Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка".

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Сергей Дубровин
ага а северянам 100% северные, потому то им счас платят много меньше, чем москвичам и питерцам без столичных и ленинградских
andmitry
Дама, которая ни ухом ни рылом в экономике и пенсионных проблемах чего-то там предлагает. Причем откуда деньги ее не интересует. Популизм чистой воды. И поддержка у нее таких же докторов наук по экономике, как винокур и прочие клоуны.

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