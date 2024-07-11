Трамп в случае победы может сократить обмен данными разведки США с членами НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом рассматривает возможность сокращения обмена разведданными с членами НАТО, зависящими от Вашингтона в плане получения информации, которая помогла бы Украине в конфликте.
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