СК возбудил дело против тренера, топившего ребенка-инвалида в бассейне Москвы

После инцидента в бассейне на улице Генерала Белова в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе ведомства.
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