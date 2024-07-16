Стало известно о намерении украинских чиновников эвакуироваться из Запорожской области

Власти Украины намерены эвакуировать чиновников из двух районов Запорожской области. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости Он уточнил, что распоряжение готовиться к эвакуации поступило украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах.
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