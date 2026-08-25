Впервые в истории рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства населения

Уровень рождаемости в мире в 2026 году впервые в истории упал до минимальных значений. Этого недостаточно для воспроизводства населения, говорится в исследовании Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World.
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