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Впервые в истории рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства населения

Впервые в истории рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства населения

Уровень рождаемости в мире в 2026 году впервые в истории упал до минимальных значений. Этого недостаточно для воспроизводства населения, говорится в исследовании Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World.

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