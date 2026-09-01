Mountain Club: Русские скалолазы взяли золото на ЧЕ 2026

Русские скалолазы добились успеха на Чемпионате Европы 2026, завоевав весь комплект медалей. Петр Земляков стал победителем среди мужчин, Иван Земляков взял бронзу, а Елизавета Иванова из Свердловской области стала вице-чемпионкой среди женщин.
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