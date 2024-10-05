5 октября в России отмечается День учителя

Международный праздник утвержден ЮНЕСКО в 1994 году. Дата выбрана неслучайно: именно 5 октября 1966 года на специальной межправительственной конференции был принят первый глобальный документ, определяющий условия труда представителей профессии – «О положении учителей».
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