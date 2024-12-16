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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димарко и Думфрис набрали по 15 очков за матч с «Лацио». У обоих защитников по голу и ассисту

Федерико Димарко забил в 1-м тайме и сделал ассист во 2-м. За игру защитник набрал 15 очков в фэнтези-турнире Серии А: +2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист, +4 за сухой матч.

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