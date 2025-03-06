Впервые в истории РФ выписан штраф в ₽400 тыс за водителя-нелегала «Яндекс.Такси»

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Sergey Ivanov

Как же все это по- русски! Виноват не тот, кто виноват, а тот, кто об этом сказал! Ну и в чем вина этого Яндекса? В том, что он передал заказ на такси? А позвольте спросить: Кто нелегалу дал машину? Кто его нанял- ведь этот кто- то прекрасно знал, что нанимает нелегала! Наконец, кто пустил его в страну?? У нас государство- или хлев, куда каждый может зайти через настежь открытые ворота и с которого каждый может тащить все, что угодно? Я понимаю: Эту ситуацию власть создала умышленно. Потому, что в бардаке проще воровать и проще вывозить наворованное. Но нам- то что делать? Ждать, пока наши Ценные Специалисты захватят власть в России? Так ведь они начнут с того же самого, с чего начинали у себя на родине: С того, что вырежут всех русских. А потом объявят халифат. Если наша власть надеется, что усидит- то напрасно! Эти ребятки доберутся и до власти! У них будет своя власть- власть правоверных. А уцелевшим русским они предложат убираться с «их» земли.