Власти готовят приезжим проверку

Татьяна Романова

А вообще без мигрантов никак? Кто-то упорно ищет лазейки для их пребывания в нашей стране. Конечно Алиеву, Рахмонову, Мирзиёеву и прочим Бердымухамедовым проще всего освободиться от голодных ртов, коих они сами не в состоянии прокормить, посадив их на шею россиян, а осуществить такую затею можно только с помощью местных законотворцев. Поэтому избавиться от опостылевшей черномазой орды можно только избавившись от лоббистов миграции в РФ, в частности и в первую очередь от главного инициатора этого беспредела гражданина хуснуллина.