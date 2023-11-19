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Несекретные материалы

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Власти готовят приезжим проверку

Власти готовят приезжим проверку

Что-то происходит, страна зашевелилась и инициативы по решению проблемы с засильем мигрантов посыпались со всех сторон.

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Комментарии
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Татьяна Романова
А вообще без мигрантов никак? Кто-то упорно ищет лазейки для их пребывания в нашей стране. Конечно Алиеву, Рахмонову, Мирзиёеву и прочим Бердымухамедовым проще всего освободиться от голодных ртов, коих они сами не в состоянии прокормить, посадив их на шею россиян, а осуществить такую затею можно только с помощью местных законотворцев. Поэтому избавиться от опостылевшей черномазой орды можно только избавившись от лоббистов миграции в РФ, в частности и в первую очередь от главного инициатора этого беспредела гражданина хуснуллина.
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13 час.
Татьяна Романова
Последними словами, которые рыжая мразь услышит перед своей кончиной будут- ты слишком много знал...
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13 час.
Сергей Трофимов
долой мигрантов они без войны оккупируют Россию и если их не гнать то Россия станет исламским государством долой захватчиков и принимать к ним самые жесткие меры слава России
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12 час.

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