В палате представителей выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине

Законодатели палаты представителей США Брайан Фитцпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) и Джаред Голден (демократ от штата Мэн) предложили альтернативную версию законопроекта, касающегося предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе Соединенных Штатов с Мексикой.