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Туроператоры начинают продавать туры на осень и зиму, но покупателей пока нет

Туроператоры начинают продавать туры на осень и зиму, но покупателей пока нет

Некоторые туроператоры открыли продажи отдельных туров на осень и зиму с вылетом из Екатеринбурга. Эксперты считают, что сделано это только для проверки, будет ли спрос, а также для того, чтобы заявить о своих намерениях потенциальным туристам.

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