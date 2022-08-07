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«МЮ» может купить Руиса у «Наполи» – тен Хаг считает его альтернативой де Йонгу. Есть интерес к Тилемансу и Невешу

«Манчестер Юнайтед» видит в Фабиане Руисе альтернативу Френки де Йонгу. Английскому клубу, потратившему большую часть лета на переговоры по полузащитнику «Барселоны», пока не удалось подписать его, поэтому «МЮ» обратился к альтернативным вариантам.

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