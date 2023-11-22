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9 фактов о личной гигиене в Европе XVIII века, которые просто приводят в ступор

9 фактов о личной гигиене в Европе XVIII века, которые просто приводят в ступор

Приём у дантиста. В просвещённой Европе XVIII века философы писали свои трактаты о демократии и воспитании, политики совершали буржуазные революции, а вот простые граждане были далеки от высоких материй и жили порой в дерьме в буквальном смысле этого слова.

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