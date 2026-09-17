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Интерактивные площадки и встречи с авторами: в Краснодаре состоится Книжный фестиваль

Интерактивные площадки и встречи с авторами: в Краснодаре состоится Книжный фестиваль

Вход на все площадки свободный. Посетить мероприятия, ярмарку и творческие зоны можно будет с 11:00 до 18:00.

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