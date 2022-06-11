smi.today

2 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Ну и отличноКудюкин: Пенсионе...
  • Ивановна
    Он наверное обещал потом вернуть всё за эти же символические деньгиВладелец российск...
  • галина
    Опять запугивают народ. Видимо мало фармацевтические компании на ковиде заработали.Мышиная лихорадка...

Российские войска уничтожили базу иностранных наёмников под Харьковом

Российские войска уничтожили базу иностранных наёмников под Харьковом

Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 украинских ВС и один Су-25. фото: t.me/RosgvardOfficial ВКС России нанесли удар по базе иностранных наёмников в Харьковской области, сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх