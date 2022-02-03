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Эксперт по Китаю Артем Жданов: «Даже если китайцы живут бедно, в глухих деревушках, то все равно улыбаются. Нет такой безнадеги, как в нашей глубинке»

Основатель интернет-издания о Китае «ЭКД» и совладелец Outlandish Group Артем Жданов рассказал об особенностях китайского менталитета.

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