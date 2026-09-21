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ТАСС

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Кондрашов: сотрудничество агентств OANA строится на доверии

Кондрашов: сотрудничество агентств OANA строится на доверии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество информационных агентств - участников Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) строится на доверии, которое, в свою очередь, основано на информации.

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