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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"Не выполните требования -лавочка прикроется". Путин выдвинул ультиматум нашим бывшим по мигрантам

"Не выполните требования -лавочка прикроется". Путин выдвинул ультиматум нашим бывшим по мигрантам

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На прошедшем недавно Всемирном русском народном соборе, власть публично признала, что проблемы с мигрантами есть.

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Комментарии
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Галина глушкова
Пусть работают, но не давайте гражданство, не принимайте весь кишлак, не отнимайте деньги у российских детей и матерей!
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19 час.
Ксения Фотина
Спешная раздача нашего гражданства лицам, которые  в русском языке  &quot; не бе, не ме,&quot; вообще вызывает крайнее удивление. Уж, коли в России постоянно не хватает родных рабочих рук (?!!!), а в Россию на заработки  все же рвутся из бывших союзных Республик, то такие пришлые трудоголики должны трудиться в режиме  вахтового метода. И не просто трудиться, а ( извиняюсь) вкалывать. Тогда и не будет времени для того, что они позволяют вытворять на наших улицах, в местах общего пользования, и особенно в подворотнях. А куда все-таки подевались наши трудовые ресурсы ?! По офисам разбежались ? Белые  воротнички  не позволяют встать за станки ? И вообще, вспомнить такое понятие, как &quot;мужчина&quot; ?! Кстати, этим летом приходилось в  рабочее для всех время часто видеть фланирующих на улицах и членов семейств новоявленных российских граждан: в основном женщин разных возрастов с малолетними детьми. Обязательно в подчеркнуто национальных одеждах, с хиджабами на голове, громко,  чуть ли не на публику, говорящую на родном языке. И совсем не похоже, что такие члены семейств где-то трудятся по спискам дефицитных профессий...
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15 час.

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