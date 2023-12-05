"Не выполните требования -лавочка прикроется". Путин выдвинул ультиматум нашим бывшим по мигрантам

Ксения Фотина

Спешная раздача нашего гражданства лицам, которые в русском языке " не бе, не ме," вообще вызывает крайнее удивление. Уж, коли в России постоянно не хватает родных рабочих рук (?!!!), а в Россию на заработки все же рвутся из бывших союзных Республик, то такие пришлые трудоголики должны трудиться в режиме вахтового метода. И не просто трудиться, а ( извиняюсь) вкалывать. Тогда и не будет времени для того, что они позволяют вытворять на наших улицах, в местах общего пользования, и особенно в подворотнях. А куда все-таки подевались наши трудовые ресурсы ?! По офисам разбежались ? Белые воротнички не позволяют встать за станки ? И вообще, вспомнить такое понятие, как "мужчина" ?! Кстати, этим летом приходилось в рабочее для всех время часто видеть фланирующих на улицах и членов семейств новоявленных российских граждан: в основном женщин разных возрастов с малолетними детьми. Обязательно в подчеркнуто национальных одеждах, с хиджабами на голове, громко, чуть ли не на публику, говорящую на родном языке. И совсем не похоже, что такие члены семейств где-то трудятся по спискам дефицитных профессий...