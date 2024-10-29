Врач Ильяшенко: при сахарном диабете и ожирении рекомендуется отказаться от белого хлеба

Его также не следует употреблять людям с целиакией Сократить потребление белого хлеба рекомендуется людям с сахарным диабетом, ожирением, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.