Врач Ильяшенко: при сахарном диабете и ожирении рекомендуется отказаться от белого хлеба

Его также не следует употреблять людям с целиакией Сократить потребление белого хлеба рекомендуется людям с сахарным диабетом, ожирением, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
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