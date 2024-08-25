«Доминанты долголетия»: возможно ли продлить молодость и остановить старение

Раил Газизов

Когда то не был комьютер, робот, ИИ. Их создал Человек. У них три основные составляющие: информация, энергия, вещества. Пока учёные отвергают о существовании Создателя, продолжительность жизни будет изменяться очень медленно. Люди, уже в прошлом веке определено, что Жизнь состоит из информации, энергии и веществ. А наука до сих пор крутится вокруг веществ, искажённая информация об энергии и упорно пытается распростронить о том, что у Жизни отсутствует информация. Пермскими изобретателями ещё 2008 году на мировой рынок предложено энергоинформационная технология на основе фундаментального изобретения Матрица жизни биом. Ни один дурак , когда программное обеспечение перестаёт работать, не ремонтирует "железку" ком-па, а восстанавливает програмное обеспечение. Жизнь так создана Создателем, ей не нужно постороннее вмешательства веществами: лекарствами, скальпелем.