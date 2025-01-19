Mash: трихологи заявили о масштабном облысении российских подростков

За последний год число обратившихся к трихологам школьников 15–16 лет увеличилось в четыре раза. Врачи констатируют, что подростки приходят уже со второй и третьей степенью алопеции — патологического выпадения волос.
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