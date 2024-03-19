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Tochka Zрения

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Павильон «Первые в России – стране возможностей» на выставке “Россия” встретил полумиллионного посетителя

Экспозиция Движения Первых и президентской платформы «Россия – страна возможностей» в павильоне №1 на международной выставке-форуме «Россия» встретила своего юбилейного 500-тысячного посетителя – 13-летнюю активистку Движения Первых из Рязанской области Викторию Молоканову, сообщает пресс-служба Движения Первых «Мы рады, что экспозиция «Первые в России – стране возможностей» пользуется большой популярностью у детей и взрослых – на […] The post Павильон «Первые в России – стране возможностей» на выставке “Россия” встретил полумиллионного посетителя first appeared on Tochka Zрения.

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