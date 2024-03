Экспозиция Движения Первых и президентской платформы «Россия – страна возможностей» в павильоне №1 на международной выставке-форуме «Россия» встретила своего юбилейного 500-тысячного посетителя – 13-летнюю активистку Движения Первых из Рязанской области Викторию Молоканову, сообщает пресс-служба Движения Первых «Мы рады, что экспозиция «Первые в России – стране возможностей» пользуется большой популярностью у детей и взрослых – на […] The post Павильон «Первые в России – стране возможностей» на выставке “Россия” встретил полумиллионного посетителя first appeared on Tochka Zрения.