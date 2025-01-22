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Мошенники создали десятки фишинговых сайтов с "монетами Трампа"

Мошенники создали десятки фишинговых сайтов с "монетами Трампа"

Global Look Press / Kevin Lamarque / Keystone Press Agency Мошенники создали десятки фишинговых сайтов, предлагающих криптовалюту членов семьи президента США Дональда Трампа на фоне популярности его имени.

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