Адвокат Баранов: идея охраны традиционных ценностей силами МВД верна, но сыра

Организация работы по сохранению традиционных ценностей, которую предлагают начать силами сотрудников МВД, может столкнуться с отсутствием перечня этих ценностей, заявил адвокат Игорь Баранов корреспонденту ИА Регнум.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии