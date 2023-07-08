Что сейчас со здоровьем Романа Костомарова в июле 2023 года? Правда ли, что спортсмена выписали из больницы? Как сейчас себя чувствует фигурист? Сможет ли Костомаров вернуться на лед в будущем? Костомарова выписали из больницы: последние новости на сегодня Стало известно о возвращении Костомарова в больницу через неделю В Сети появилось видео тренировки Костомарова на протезах […] «Снова госпитализация!»: состояние здоровья Романа Костомарова в июле 2023 года — как прошла выписка, что ждет спортсмена дальше .